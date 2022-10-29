29.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 29 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 29 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 140 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 80 л/а, 2 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 70 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 70 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Косино» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години).

Румунія:

«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.