29.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч
Ситуація з виїздом із України 29 жовтня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 29 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Угринів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Рава-Руська» - 140 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Грушів» - 80 л/а, 2 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Краківець» - 70 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Шегині» - 70 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Смільниця» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
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«Малий Березний» - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Ужгород» - 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
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«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Косино» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години).
Румунія:
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«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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