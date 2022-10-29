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29.10.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти хотіли видати дипломи російського зразка з орфографічними помилками у Вовчанську

Прокурори вилучили чергові докази впровадження освіти рф у Харківській області.

дипломи окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції та прикордонниками провели огляд медичного коледжу у Вовчанську.
 
Серед вилученого правоохоронцями: освітня програма за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітньої плати викладацькому складу в рублях, список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи зразка РФ, підписані  так званим «главой ВГА Харьковской области».
 
Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: «профессиональный колледж» росіяни вирішили писати з однією літерою «с».
 
Прокурори вилучили речові докази, які в подальшому будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.
 
Нагадаємо, тіла загиблих людей знайдено у Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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