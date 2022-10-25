25.10.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали гуманітарну допомогу

Співробітники ДСНС отримали медичні турнікети та продуктові набори.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 25 жовтня за сприяння Харківського міського голови Ігоря Терехова від релігійної громади „Християнська Церква Спокута“ (Пастор та капелан Валерій Кузьміч) до Харківського гарнізону ДСНС було передано продуктові набори та медичні турнікети.

Керівництво Головного управління ДСНС України у Харківській області висловлює слова вдячності Харківській міській раді та представникам релігійної організації за підтримку харківських рятувальників щодо укріплення матеріально-технічної бази.

В свою чергу представники релігійної громади зазначили, що вони служать тим, хто служить суспільству.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують 12 пошкоджень на водоводах.