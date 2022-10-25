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25.10.2022  17:18   Дмитро Колонєй

Комунальники наводять лад у районах Харкова

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Наводять лад у районах Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», працівники підприємства наводять лад у Шевченківському районі.
 
Побутові відходи з вулиць Клочківської, 23 Серпня та Олексіївської вивозили навіть у найважчі дні війни. Щоденний обсяг ТПВ із цих вулиць становить близько 161 куб. м. За останні три місяці спецтехнікою підприємства було вивезено понад 12 тис. куб. м побутових відходів.
 
Напередодні за цим маршрутом працювала бригада у складі водія Романа Пісклова та вантажника Ігоря Біленського. Водій сміттєвозу поділився спогадами про те, як 1 березня потрапив під обстріл з «Ураганів». 
 
«Це було в районі Книжкового ринку. В результаті обстрілу було пошкоджено піддон та двигун сміттєвоза. Я припинив роботу та поїхав ремонтувати спецавтотранспорт, а після ремонту повернувся до роботи», – розповів Роман Пісклов, який працює на підприємстві близько 15 років. 
 
Незважаючи на хаотичні обстріли Харкова, екіпаж сміттєвозу роботу припиняти не збирається, адже відчуває відповідальність перед харків’янами.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  вывоз мусора, харьков
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