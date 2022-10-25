25.10.2022 17:18 Дмитро Колонєй

Комунальники наводять лад у районах Харкова

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», працівники підприємства наводять лад у Шевченківському районі.

Побутові відходи з вулиць Клочківської, 23 Серпня та Олексіївської вивозили навіть у найважчі дні війни. Щоденний обсяг ТПВ із цих вулиць становить близько 161 куб. м. За останні три місяці спецтехнікою підприємства було вивезено понад 12 тис. куб. м побутових відходів.

Напередодні за цим маршрутом працювала бригада у складі водія Романа Пісклова та вантажника Ігоря Біленського. Водій сміттєвозу поділився спогадами про те, як 1 березня потрапив під обстріл з «Ураганів».

«Це було в районі Книжкового ринку. В результаті обстрілу було пошкоджено піддон та двигун сміттєвоза. Я припинив роботу та поїхав ремонтувати спецавтотранспорт, а після ремонту повернувся до роботи», – розповів Роман Пісклов, який працює на підприємстві близько 15 років.

Незважаючи на хаотичні обстріли Харкова, екіпаж сміттєвозу роботу припиняти не збирається, адже відчуває відповідальність перед харків’янами.