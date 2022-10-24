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24.10.2022  21:33   Дмитро Колонєй

Мобілізованих окупаційної армії забезпечують іранськими бронежилетами

Про це інформує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії.
 
Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – «Arash-2» та іранських ракет класу «земля-земля». Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.
 
Також з Ірану в джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу «Shahed-136» та «Mohajer-6».
 
Источник:   ГУР МО України
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