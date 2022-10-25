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25.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без істотних опадів.

желтый лист на асфальте

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 19%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. У вівторок, 25 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай.

Тлумачення таке:

  • яскраві зорі обіцяли мороз;
  • тьмяні – відлигу;
  • сильне мерехтіння зірок синіми відтінками – сніг і зміну погоди;
  • зірки палали – рік буде сухим та вітряним.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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