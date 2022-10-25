25.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Все, що пов'язано з грошима, відіграє важливу роль. Упорядкуйте свою бухгалтерію і будьте обережнішими в витратах.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У будь-яких справах необхідно позбутися стереотипів! День надасть хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо діятимете сміливо та нестандартно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні ви можете присвятити весь день з'ясування якихось речей, які раптом видадуться дуже важливими. Найцікавіше, що вже завтра ви про них і не згадаєте.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Можливо, дадуть себе знати наслідки скоєних раніше помилок. Щоб не наробити нових, знайдіть час для виправлення старих прорахунків.

Рак (22 червня – 23 липня)

Схоже, не все, що доводиться робити, ви схвалюєте, і це викликає внутрішній конфлікт. Виділіть час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.

Лев (24 липня – 23 серпня)

По можливості зведіть спілкування до мінімуму – оточуючі налаштовані дуже критично. А час, що звільнився, присвятіть шопінгу або перегляду серіалу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День хороший для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику. Імовірність того, що вас спробують ввести в оману, близька до нуля.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Іноді потрібно коригувати свої події, і тепер якраз настав підходящий момент.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цього дня на вас можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Як би неприємно це було, варто набратися терпіння і взяти себе в руки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Запитання, які доведеться сьогодні вирішувати, будуть надто делікатними, щоб озвучувати їх прямо в лоб. Проявіть максимум терпіння та такту, щоб оточуючі правильно вас зрозуміли.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Все таємне колись стає явним. І якщо в минулому ви намагалися приховати чи спотворити інформацію в якомусь питанні, це може зненацька випливти назовні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Мимоволі ви можете опинитися в гущавині якогось конфлікту, причому його причина буде далекою від вас. Доведеться виступити в ролі миротворця, правда, це буде непросто.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Щоб рухатись далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Ви матимете шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки.