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24.10.2022  21:12   Дмитро Колонєй

Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.


Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив,що споживання електроенергії у місті знизилося близько на 20%. Незважаючи на це, всі виробництва та об'єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати.
 
«Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений. Мы так ужались, чтобы стабилизировать ситуацию и практически не отключать жилой фонд. Мы очень много экономим на инфраструктуре. В частности, отключили эскалаторы на неглубоких станциях метрополитена, уменьшили освещение станций, а также увеличили интервал движения общественного транспорта. Харьковчане с пониманием относятся к этим неудобствам. Главное сейчас – это победить, выстоять, добить врага, после чего будем все отстраивать», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии
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