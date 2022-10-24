24.10.2022 21:12 Дмитро Колонєй

Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.



Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив,що споживання електроенергії у місті знизилося близько на 20%. Незважаючи на це, всі виробництва та об'єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати.

«Благодаря жесточайшей экономии Харьков пока без отключений. Мы так ужались, чтобы стабилизировать ситуацию и практически не отключать жилой фонд. Мы очень много экономим на инфраструктуре. В частности, отключили эскалаторы на неглубоких станциях метрополитена, уменьшили освещение станций, а также увеличили интервал движения общественного транспорта. Харьковчане с пониманием относятся к этим неудобствам. Главное сейчас – это победить, выстоять, добить врага, после чего будем все отстраивать», - підкреслив Ігор Терехов.