    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чекают на суд два прибічника окупантів (фото)
22.10.2022  16:48   Дмитро Колонєй

У Харкові чекают на суд два прибічника окупантів (фото)

У Харкові завершені досудові слідства щодо двух держзрадників.

Чекают на суд два прибічника окупантів у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, заверешено слідство відносно колаборантки, яку було викрито в деокупованому с. Липці Харківського району.
 
Встановлено, що під час окупації села місцева мешканка запропонувала військовослужбовцям рф свою допомогу. В обмін на прихильність окупантів 31-річна жінка передавала загарбникам продукти харчування, алкогольні напої, готувала їм їжу і прала одяг. 
 
Наразі прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області стосовно неї затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 111-1 КК України.
 
Чекают на суд два прибічника окупантів у Харкові
 
Крім того, за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова завершено досудове слідство стосовно 52-річного харків’янина за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня 2022 року чоловік публікував на власній сторінці у соціальній мережі дописи антиукраїнського змісту із закликами підтримувати збройну агресію рф проти України та рішення президента держави-агресора. 
 
Прихильник «спецоперації» також публікував матеріали, у яких прославляються російські окупанти, і поширював відео з виступами російських пропагандистів. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Надзвичайні події Мешканці Харківщини працювали у структурах окупантів (фото) 20.10 Надзвичайні події Співпрацювали з окупантами керівники громади Харківщини (фото) 19.10 Надзвичайні події Літній медик перейшов на бік оккупантів під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 