22.10.2022 17:19 Дмитро Колонєй

Харків'янка перемогла на Міжнародному іноваційному шоу

Змагання, на яких стала тріумфатром харків'янка, проходили у Хорватії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, з 12 по 15 жовтня 2022 року в місті Осієк (Хорватія) пройшло Міжнародне інноваційне шоу INOVA за підтримки Всесвітньої організації WIIPA (World Inventors and Intellectual Property Associations).

Цього року МАНівці брали участь в інноваційному шоу вдруге. Україну представляли 40 юних винахідників з 15-ти регіонів країни, серед них - двоє з міста Харкова.

25 українських учнів змогли взяти участь у заході офлайн і вибороли 40 золотих медалей та три спеціальні нагороди.

«Золото» здобула і випускниця 2021/2022 навчального року Харківської гімназії №46 Слобідського району Ганна Бутенко.