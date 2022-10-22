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22.10.2022  17:19   Дмитро Колонєй

Харків'янка перемогла на Міжнародному іноваційному шоу

Змагання, на яких стала тріумфатром харків'янка, проходили у Хорватії.

Перемогла на Міжнародному шоу INOVA харків'янка Ганна Бутенко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, з 12 по 15 жовтня 2022 року в місті Осієк (Хорватія) пройшло Міжнародне інноваційне шоу INOVA за підтримки Всесвітньої організації WIIPA (World Inventors and Intellectual Property Associations). 
 
Цього року МАНівці брали участь в інноваційному шоу вдруге. Україну представляли 40 юних винахідників з 15-ти регіонів країни, серед них - двоє з міста Харкова. 
 
Перемогла на Міжнародному шоу INOVA харків'янка Ганна Бутенко
 
25 українських учнів змогли взяти участь у заході офлайн і вибороли 40 золотих медалей та три спеціальні нагороди. 
 
«Золото» здобула і випускниця 2021/2022 навчального року Харківської гімназії №46 Слобідського району  Ганна Бутенко.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  победитель шой, инновации, харьков, хорватия
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