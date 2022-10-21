21.10.2022 15:37 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини працювали у структурах окупантів (фото)

Під підозрою на Харківщині - чоловік та жінка.

Я повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року 37-річний мешканець с. Стрілеча Харківського району погодився працювати на окупантів. Так, колаборант за пропозицією представників РФ обійняв посаду «т.в.о дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань». Свої обов‘язки у псевдоправоохоронному органі чоловік виконував на території с. Стрілеча.

Ще одна прибічниця окупантів — 32-річна жінка — також погодилась обійняти посаду «т.в.о дільничного інспектора» фейкової міліції у с. Стрілеча.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.