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21.10.2022  15:37   Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини працювали у структурах окупантів (фото)

Під підозрою на Харківщині - чоловік та жінка.

Працювали у структурах окупантів жінка та чоловік з Харківщини
 
Я повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року 37-річний мешканець с. Стрілеча Харківського району погодився працювати на окупантів. Так, колаборант за пропозицією представників РФ обійняв посаду «т.в.о дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань». Свої обов‘язки у псевдоправоохоронному органі чоловік виконував на території с. Стрілеча.
 
Працювали у структурах окупантів жінка та чоловік з Харківщини
 
Ще одна прибічниця окупантів — 32-річна жінка — також погодилась обійняти посаду «т.в.о дільничного інспектора» фейкової міліції у с. Стрілеча. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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