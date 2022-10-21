21.10.2022 15:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області десятьох експоліцейських підозрюють у держзраді
За даними слідства, колишні правоохоронці в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Повідомляється, що експоліцейські добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».
Під час проведення обшуків виявлено та вилучено формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.
Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Харківській області складено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула
5-річна дитина.
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