21.10.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області десятьох експоліцейських підозрюють у держзраді

За даними слідства, колишні правоохоронці в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що експоліцейські добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Харківській області складено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула 5-річна дитина.