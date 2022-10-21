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21.10.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області десятьох експоліцейських підозрюють у держзраді

За даними слідства, колишні правоохоронці в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога.

окупанти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
 
Повідомляється, що експоліцейські добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».
 
Під час проведення обшуків виявлено та вилучено формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.
 
Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Харківській області складено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
 
Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
 
Нагадаємо, у Харківській області від рук окупантів загинула 5-річна дитина.
 
Источник:   Офіс Генерального прокурора України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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