21.10.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Українців застерігають від «тихого полювання»

Від початку осені вже відомі факти потрапляння грибників на міни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що попри заборону чи необізнаність мешканці деокупованих областей все ж виходять на «тихе полювання».

Від початку осені вже відомі факти потрапляння грибників на міни. Є смертельні випадки.

«Ми вкотре наголошуємо на тому, що нині відвідування лісових масивів, парків і полів категорично заборонене, адже це може вартувати вам здоров’я і життя! Також ми закликаємо вас користуватися мобільним застосунком «Розмінування України». З його допомогою можна відстежувати небезпечні зони у вашій місцевості, оперативно повідомляти спеціалістів ДСНС про підозрілі знахідки та викликати саперів.

У застосунку також є важлива інформація про найбільш розповсюджені види вибухонебезпечних предметів та інструкція, як слід діяти у разі їх виявлення. Застосунки доступні для Android та Apple »,- розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, Монатік та пес Патрон проводять інтерактивні онлайн-уроки з мінної безпеки.