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21.10.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 20 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1100 вакансій.

Вакансії Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1.  Тракторист-машиніст с\г (лісогосподарського) виробництва – 25000 грн
  • 2.  Лікар-терапевт – 20000 грн
  • 3.  Швачка - 16000 грн
  • 4.  Токар 15000 грн
  • 5.  Інженер з охорони праці – 15000 грн
  • 6.  Електрогазозварник- 10400 грн
  • 7.  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 10345 грн
  • 8.  Апаратник охолодження молочних продуктів – 10000 грн
  • 9.  Підсобний робітник – 10000 грн
  • 10. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 9200 грн
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.
 
Нагадаємо, Харківська обласна служба зайнятості домогає знайти роботу.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, работа
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