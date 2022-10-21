21.10.2022 14:20 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 20 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1100 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
У ХОВА назвали ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
-
1. Тракторист-машиніст с\г (лісогосподарського) виробництва – 25000 грн
-
2. Лікар-терапевт – 20000 грн
-
3. Швачка - 16000 грн
-
4. Токар 15000 грн
-
5. Інженер з охорони праці – 15000 грн
-
6. Електрогазозварник- 10400 грн
-
7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 10345 грн
-
8. Апаратник охолодження молочних продуктів – 10000 грн
-
9. Підсобний робітник – 10000 грн
-
10. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 9200 грн
З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.
Нагадаємо, Харківська обласна служба зайнятості домогає знайти
роботу.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0