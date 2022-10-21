21.10.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області

Населені пункти тривалий час були без електрики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

Повідомляється, що фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж та Чугуївського РЕМ АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання в селищі Чкаловське Чугуївської громади, а також в селах Артемівка та Новий Бурлук Печенізької громади. Світло отримали близько 5500 споживачів.

Як розповіли енергетики, через бойові дії смт Чкаловське залишалося знеструмлим півроку, а Артемівка і Новий Бурлук - чотири місяці.

"Відновлювальні роботи тривали три тижні. Ми б хотіли заживити населені пункти раніше, але це було неможливо через роботи з розмінування. Ми завжди чекаємо дозволу саперів, щоб розпочати огляд та ремонт мереж на територіях, які були окуповані або знаходилися у зоні активних бойових дій", - зазначили в Чугуївському РЕМ.

Наразі енергетики продовжують виконувати роботи з відновлення електропостачання у селах Базаліївка та Коробочкине Чугуївського району та Волохів Яр Ізюмського району.