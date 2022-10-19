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19.10.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області служба зайнятості допомагає людям знайти роботу

Людей інформують про актуальні вакансії та проводять семінари.

Робота
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.
 
Повідомляється, що у Богодухівській районній філії Харківського обласного центру зайнятості кожен день проводяться інформаційні семінари із загальних питань зайнятості для безробітних громадян та внутрішньо переміщених осіб.
 
Під час заходу учасники:
 
  • отримають інформацію про послуги служби зайнятості;
  • дізнаються про актуальні вакансії на ринку праці та можливості отримати мікрогранти у рамках програми «єРобота», а також можливість навчання за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ»;
  • будуть поінформовані про особливості реєстрації та перереєстрації у службі зайнятості;
  • отримають відповіді на актуальні питання та індивідуальні консультації щодо зайнятості.
Детальніше про участь у заході можна дізнатись за телефоном: (050) 089 50 98.
 
В свою чергу Великобурлуцька районна філія Харківського обласного центру зайнятості проводить прийом клієнтів у дистанційному режимі за телефоном: +380506150375.
 
«Клієнти служби зайнятості можуть подавати заяви про надання чи поновлення статусу безробітного, про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю через google форму служби зайнятості, чат-бот державної служби зайнятості. Відмовитися від послуг служби зайнятості можна також через інший чат-бот.",- повідомили у Харківській обласній службі зайнятості.
 
Нагадаємо, у Харківській області відновлюють транспортне сполучення.
 
Источник:   Харківська обласна служба зайнятості
 Тэги:  харьков, работа
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