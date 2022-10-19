19.10.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області служба зайнятості допомагає людям знайти роботу

Людей інформують про актуальні вакансії та проводять семінари.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.

Повідомляється, що у Богодухівській районній філії Харківського обласного центру зайнятості кожен день проводяться інформаційні семінари із загальних питань зайнятості для безробітних громадян та внутрішньо переміщених осіб.

Під час заходу учасники:

отримають інформацію про послуги служби зайнятості;

дізнаються про актуальні вакансії на ринку праці та можливості отримати мікрогранти у рамках програми «єРобота», а також можливість навчання за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ»;

будуть поінформовані про особливості реєстрації та перереєстрації у службі зайнятості;

отримають відповіді на актуальні питання та індивідуальні консультації щодо зайнятості.

Детальніше про участь у заході можна дізнатись за телефоном: (050) 089 50 98.

В свою чергу Великобурлуцька районна філія Харківського обласного центру зайнятості проводить прийом клієнтів у дистанційному режимі за телефоном: +380506150375.

«Клієнти служби зайнятості можуть подавати заяви про надання чи поновлення статусу безробітного, про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю через google форму служби зайнятості, чат-бот державної служби зайнятості. Відмовитися від послуг служби зайнятості можна також через інший чат-бот .",- повідомили у Харківській обласній службі зайнятості.