19.10.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють транспортне сполучення

Країна зазначає системних російських атак, але не зупиняється. Одне з пріоритетних завдань – відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Повідомляється, що у Харківській області розпочали монтувати один із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки. 36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто із Харковом. Відкрити рух мостом плануємо вже у листопаді. Рух на ньому буде реверсний, однак навіть така переправа значно спростить транспортний зв’язок зі звільненим містом.

Паралельно із роботами на мосту активно триває розчистка на державних та комунальних дорогах. З моменту деокупації Харківській області у вересні, прибрано 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп’янська.

З вересня в області працюють близько 300 дорожніх робітників на основних транспортних коридорах Харківщини. Слідом за саперами вони розбирають завали, розчищають дороги, вивозять спалену військову техніку, ремонтують покриття.