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19.10.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють транспортне сполучення

Країна зазначає системних російських атак, але не зупиняється. Одне з пріоритетних завдань – відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
 
Повідомляється, що у Харківській області розпочали монтувати один із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки. 36-метрова переправа  буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з’єднати  деокуповане місто із Харковом. Відкрити рух мостом плануємо вже у листопаді. Рух на ньому буде реверсний, однак навіть така переправа значно спростить транспортний зв’язок зі звільненим містом.
 
Паралельно із роботами на мосту активно триває розчистка на державних та комунальних дорогах. З моменту деокупації Харківській області у вересні, прибрано 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп’янська.
 
З вересня в області працюють близько 300 дорожніх робітників на основних транспортних коридорах Харківщини. Слідом за саперами вони розбирають завали, розчищають дороги, вивозять спалену військову техніку, ремонтують покриття.
 
Нагадаємо, харківські комунальники провели ремонтні роботи на водоводах.
 
Источник:   Олександр Кубраков
 Тэги:  харьков, дороги
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