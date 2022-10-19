    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові усунули наслідки ворожих обстрілів у 4 672 будинках
19.10.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові усунули наслідки ворожих обстрілів у 4 672 будинках

Фахівці продовжують поновлювати житловий фонд міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові усунули аварійність у 4 672 будинках міста.
 
Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, за цей час було виконано 36,1 тис. заявок харків’ян. Зокрема, у 942 будинках роботи стосувалися відновлення покрівель, у 251 будинку - вхідних груп, у 168 будинках – стін, у 3,3 тис. будинків – вікон.
 
Усього від харків’ян надійшло понад 68,6 тис. звернень (із 8 018 житлових будинків). З них більше 57 тис. заяв - на закриття вікон, 1,6 тис. - на ремонт вхідних груп (дверей), 2,9 тис. – на ремонт стін та 6,8 тис. – на відновлення покрівель. 
 
За інформацією департаменту, внаслідок обстрілів у Харкові у 1 864 будинках пошкоджено покрівлі, у 744 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1 020 будинках – стіни, у 4 390 будинках – вікна.
 
Нагадаємо, харківські комунальники провели ремонтні роботи на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.10 ЖКГ Фахівці повернули газопостачання до будинків мешканців Красноградського району 19.10 ЖКГ У двох районах Харкова відключать водопостачання 19.10 ЖКГ Харківські комунальники провели ремонтні роботи на водоводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 