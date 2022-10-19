19.10.2022 16:35 Дмитро Колонєй
Харків'янка повідомляла окупантів про розташування ЗСУ у місті (фото)
Судитимуть харків'янку, яка допомагала загарбникам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2022 року обвинувачена містянка зробила знімок екрану з додатку, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району м. Харкова. Вона обробила зображення, вказавши на ньому місця розташування ЗСУ та територіальної оборони та надіслала інформацію представникам держави-агресора.
Правоохоронці викрили її та повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.
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