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19.10.2022  16:35   Дмитро Колонєй

Харків'янка повідомляла окупантів про розташування ЗСУ у місті (фото)

Судитимуть харків'янку, яка допомагала загарбникам.

Повідомляла окупантів про розташування ЗСУ у Харкові та чекає на суд жінка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2022 року обвинувачена містянка зробила знімок екрану з додатку, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району м. Харкова. Вона обробила зображення, вказавши на ньому місця розташування ЗСУ та територіальної оборони та надіслала інформацію представникам держави-агресора.
 
Правоохоронці викрили її та повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова. 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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