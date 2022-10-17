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17.10.2022  21:38   Дмитро Колонєй

Загинули в кайданках у ямі: на деокупованій території Харківщині знайдені тіла жертв загарбників (фото)

Поліція Харківщини відновлює роботу на звільнених територіях.

Знайдені тіла жертв загарбників, що загинули в кайданках у ямы на деокупованій території Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на ГУ Нацполіції, правоохоронці працюють у звільненій Борівській територіальній громаді. Продовжують працювати поліцейські зведені загони з числа найбільш досвідчених вибухотехніків, слідчих, криміналістів з різних областей України. 
 
Правоохоронці обстежують й розміновують населені пункти, фіксують злочини окупантів та наслідки обстрілів. На базі відпочинку поліція виявила тіла двох людей, скованих між собою кайданками.
 
За словами начальника сектору криміналістичного забезпечення ГУНП у Волинській області Леоніда Пустовіта, померлі були одягнуті в цивільний одяг, їх ідентифікувати поки що не вдалося. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри та самі вибратися звідти не могли.
 
- Все вказує на те, що люди сиділи тут досить довго. На стінках виявлені написи, полонені зробили полички для зберігання різних предметів, - розповів Леонід Пустовіт.
 
Знайдені тіла жертв загарбників, що загинули в кайданках у ямы на деокупованій території Харківщині
 
На базі розміщувалися російські спецпризначенці. У будиночках, де вони проживали та на території залишилося чимало слідів їх перебування. Працівники пересувних криміналістичних лабораторій проводять ретельний огляд та збирають речові докази.
 
Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі злочини окупантів на лінію 102, через чат-бот @Kharkiv102_bot або до чергової частини ГУНП в Харківській області за телефоном (050)302-20-44.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, преступления, харьков, боровая, пленные
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