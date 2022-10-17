17.10.2022 21:38 Дмитро Колонєй

Загинули в кайданках у ямі: на деокупованій території Харківщині знайдені тіла жертв загарбників (фото)

Поліція Харківщини відновлює роботу на звільнених територіях.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на ГУ Нацполіції, правоохоронці працюють у звільненій Борівській територіальній громаді. Продовжують працювати поліцейські зведені загони з числа найбільш досвідчених вибухотехніків, слідчих, криміналістів з різних областей України.

Правоохоронці обстежують й розміновують населені пункти, фіксують злочини окупантів та наслідки обстрілів. На базі відпочинку поліція виявила тіла двох людей, скованих між собою кайданками.

За словами начальника сектору криміналістичного забезпечення ГУНП у Волинській області Леоніда Пустовіта, померлі були одягнуті в цивільний одяг, їх ідентифікувати поки що не вдалося. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри та самі вибратися звідти не могли.

- Все вказує на те, що люди сиділи тут досить довго. На стінках виявлені написи, полонені зробили полички для зберігання різних предметів, - розповів Леонід Пустовіт.

На базі розміщувалися російські спецпризначенці. У будиночках, де вони проживали та на території залишилося чимало слідів їх перебування. Працівники пересувних криміналістичних лабораторій проводять ретельний огляд та збирають речові докази.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі злочини окупантів на лінію 102, через чат-бот @Kharkiv102_bot або до чергової частини ГУНП в Харківській області за телефоном (050)302-20-44.