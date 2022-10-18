18.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 жовтня

Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +7°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 36%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Відчутно скорочується світловий день: "Швидко тане жовтневий день – не прив’яжеш за тин".

Якщо туман зникне після сходу сонця та чути тріск дерев, то погода буде гарною.



Безвітряний день обіцяє швидке похолодання.



Раніше у цей день міг випасти перший сніг. Якщо він упав на мокру землю – залишиться, а на суху – скоро знову зійде.