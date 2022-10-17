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17.10.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова наводять лад у мікрорайоні Залютине

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Наводять лад у на Залютино комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахівці підприємства вивозят побутові відходи з вулиць Золочівська, Залютинська, Табірна, Докучаєва та інших вивозять з перших днів війни. 
 
  • Всього у мікрорайоні встановлено 116 сміттєвих контейнерів.
  • Щодня звідти вивозять близько 108,5 куб. м відходів.
  • З липня по вересень з маршруту прибрали понад 8,7 тис. куб. м різних видів побутового сміття.
 
На маршруті працює бригада сміттєвозу у складі водія Сергія Стороженка та вантажника Віталія Лиховченка, які, залежно від потреб підприємства, також наводять лад на Північній Салтівці, у П'ятихатках та мікрорайоні «Сонячний».
 
«У перші дні війни в районі вул. Клочківської машину Сергія прошило осколками. Віталій же вранці 24 лютого опинився на маршруті на Залютиному і дуже добре запам'ятав звук перших вибухів з боку Чугуєва. Нещодавній обстріл підстанції на Залютиному застав екіпаж на роботі. Вони від'їхали на безпечну відстань, до найближчого сховища, а коли ситуація нормалізувалася, повернулися до роботи. Небезпека не змінила ставлення екіпажу КВПВ до своєї праці та рідного міста», - зазначили на підприємстві.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  вывоз мусора, залютино, харьков
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