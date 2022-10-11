11.10.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Держспецзв’язку надала рекомендації зі збереження заряду смартфона

Дотримання рекомендацій допоможе максимально довго залишатись на звʼязку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держспецзв’язку.

Повідомляється, що через ракетні обстріли 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні, чимало громадян залишились без світла. Держспецзв'язку публікує рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.

Таким чином, загальні рекомендації такі:

телефон треба заряджати за кожної можливості;

тримати зарядженими повербанки;

увімкнути режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях (Батарея, Живлення тощо);

якомога рідше вмикати екран та встановити енергоефективні налаштування екрану: увімкнути стандартну плавність дисплею замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування;

встановити енергоефективні «шпалери»: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS;

вимкнути автообертання екрану;

видалити не критичні для людини додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї;

вимкнути автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):Android → налаштування → акаунти та синхронізація, iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм;

обмежити кількість додатків у «несплячому» режимі, залишити тільки ті, від яких залежить життя людини;

вимкнути розпізнавання голосових команд : Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О’кей, Google», iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування;

вимкнути вібрацію;

вимкнути зайві комунікації: GPS, Bluetooth;

відмовитись від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Якщо ситуація з живленням критична, то необхідно увімкнути режим “екстрена економія енергії” або перевести смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок.