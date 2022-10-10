10.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Як залишатися на зв'язку, незважаючи на ворожі обстріли

Якщо мережа вашого оператора не працює, громадяни можуть скористатися національним роумінгом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Повідомляється, що під час складнощів з використанням мобільного зв'язку, українці можуть підключити національний роумінг.

Вимкніть автовибір мережі:

Android:

Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS:

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть. Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Обмежте споживання мобільного трафіку, оскільки це створює надмірне навантаження на мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження

медіа»

Не можете додзвонитися — напишіть СМС. Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абонентові вкрай необхідно викликати швидку чи рятувальників.

Якщо не працює зв’язок у національному роумінгу, переконайтесь, що вимкнений «Режим польоту». Зʼясуйте, чи є зв'язок в інших людей поруч.

Якщо в інших користувачів зв'язок працює:

перезавантажте телефон;

вимкніть телефон, вийміть і поставте SIM-карту назад;

спробуйте перевірити роботу SIM-карти в іншому пристрої.

Якщо зв'язок не працює лише у вас, потрібно замінити SIM-картку. Зв'яжіться з оператором (зателефонуйте в контакт-центр або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу і графік роботи найближчого магазину. Переконайтесь, що дістатись туди безпечно.

Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, отже, проблема в ушкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно.