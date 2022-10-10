10.10.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся до громадян

Окупанти завдали ракетних ударів по різних містах України, у тому числі й по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

"Сьогодні ворог з особливим розлюченістю відчуває нас на фортецю. Випробовує всю Україну та Харків зокрема.

Агресор зганяє злість на мирному населенні. Він б'є по інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність міст. Ми все це вже переживали з вами у лютому-березні, квітні. Та й протягом усього часу з початку війни. Я впевнений – витримаємо і зараз. Тим більше, що ППО збиває безліч ракет, запущених ворогом Україною.

Ми зупинили метро – ви можете цілодобово користуватися ним як укриттям. Зараз через відсутність електрики не ходять трамваї та тролейбуси, але ми так переформатували роботу автобусів, що ви зможете дістатися будь-якої точки Харкова.

Прошу вас сьогодні та найближчими днями бути максимально обережними, перебувати в укриттях і ,по можливості, не виходити на вулицю.

Йде війна. Російський агресор намагається зламати нашу волю! Намагається зробити так, щоб люди не могли нормально жити. Але ми вистоїмо, незважаючи на всі складнощі, які у наше життя приніс російський окупант.

Наша армія тіснить ворога, звільняє наші території, наближає нашу Перемогу! Легко не буде, але ми вистоємо та переможемо. Адже ми харків'яни та українці!",- звернувся до громадян Ігор Терехов.