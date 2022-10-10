10.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про ситуацію в Харкові

Ворог обстріляв місто Харків, внаслідок чого місто залишилося без електрики.



Ігор Терехов повідомив про ситуацію в Харкові



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли місто. Ударів було завдано по критичній інфраструктурі.

«Є обстріли та «прильоти» щодо критичної інфраструктури, яка забезпечує життядіяльність міста Харкова. Наразі місто Харків повністю знеструмлене, немає електроенергії, немає подачі води. Ми зупинили метрополітен, евакуювали людей. Люди перебувають на станції. Метрополітен працює як укриття. Ситуація напружена як і по всій Україні», – повідомив Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов повідомив, що після відбою повітряної тривоги ремонтні бригади виїжджатимуть та інспектуватимуть, усуватимуть руйнування, які завдали окупанти.

"Зараз у нас оголошена повітряна тривога – і до того моменту, коли не буде відбою повітряної тривоги, зрозуміло, що ми не зможемо наражати на небезпеку життя людей, ремонтних бригад. Ми дочекаємося відбою повітряної тривоги – і тоді вже наші ремонтні бригади виїжджатимуть і дивитимуться, як усунути глобальні руйнування, які приніс сьогодні російський агрессор»,- додав Ігор Терехов.