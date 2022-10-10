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10.10.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Ракети окупантів порушили повітряний простір Молдови

Міноборони Республіки Молдова заявило, що російські ракети порушили повітряний простір Молдови.

Молдова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляють, що три ракети окупантів порушили повітряний простір Молдови вранці 10 жовтня.
 
“У контексті сьогоднішніх ранкових російських авіаударів по кількох містах України Міністерство оборони повідомляє, що у понеділок, 10 жовтня, між 8:33-9:02, спеціалізовані структури оборонної установи означили три повітряні цілі, які пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова”,- повідомили в Міністерстві оборони Республіки Молдова.
 
Крім цього зазначається, що ракети несуть загрозу інфраструктурі країни та цивільним літакам.
 
У свою чергу Міністр закордонних справ Молдови Попеску викликати для пояснень з цього приводу посла Росії.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про ситуацію в Харкові.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии
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