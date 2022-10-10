10.10.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Сергій Шкарлет запропонував змінити формат навчання

Міністр освіти і науки України звернувся до освітян через ворожі обстріли України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет запропонував запровадити в Україні до кінця тижня навчання у дистанційному форматі.

«Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці.

Звертаюсь до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу ухвалити рішення щодо навчання у дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022).

Безпека – понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе!

Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть собі!

Тримаємося! Ми – сильні! Мі – Україна!», - звернувся Сергій Шкарлет.