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10.10.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Сергій Шкарлет запропонував змінити формат навчання

Міністр освіти і науки України звернувся до освітян через ворожі обстріли України.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Сергія Шкарлета.
 
Сергій Шкарлет запропонував запровадити в Україні до кінця тижня навчання у дистанційному форматі.
 
«Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці.
 
Звертаюсь до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу ухвалити рішення щодо навчання у дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022).
 
Безпека – понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе!
 
Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть собі!
 
Тримаємося! Ми – сильні! Мі – Україна!», - звернувся Сергій Шкарлет.
 
Источник:   Сергій Шкарлет
 Тэги:  образование
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