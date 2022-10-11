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11.10.2022  12:34   Рита Парфенова

Три пожежі спалахнули в Куп’янську після обстрілів (фото)

Вранці 10 жовтня ворог вчергове завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп’янська, в результаті чого сталося 3 пожежі.

у Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Горіло три приватних житлових будинки розташованих поруч на загальній площі близько 400 кв.м.

До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

О 12:10 усі пожежі були повністю ліквідовані.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

у Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежіу Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежіу Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежіу Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежіу Куп’янську після обстрілу рятувальники ліквідували три пожежі

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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