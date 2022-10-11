11.10.2022 12:34 Рита Парфенова

Три пожежі спалахнули в Куп’янську після обстрілів (фото)

Вранці 10 жовтня ворог вчергове завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп’янська, в результаті чого сталося 3 пожежі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Горіло три приватних житлових будинки розташованих поруч на загальній площі близько 400 кв.м.



До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.



О 12:10 усі пожежі були повністю ліквідовані.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 10 на 11 жовтня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.