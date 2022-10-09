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09.10.2022  09:40   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці та волонтери евакуювали людей із Харківської області

Поліцейські забезпечили евакуацію понад 3700 людей до безпечних місць з деокупованої території Харківської області.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що протягом двох тижнів правоохоронці разом з волонтерами проводили активні евакуаційні заходи з міста Куп’янськ та селищ Куп’янськ-Вузловий й Ковшарівка. Для громадян, які не захотіли залишати свої домівки,  працівники поліції разом з іноземною благодійною організацією H.U.G.S. доставили гуманітарну допомогу.
 
Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях.  Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.
 
Нагадаємо, в Ізюмі працює мобільний шпиталь.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, помощь
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