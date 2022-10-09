09.10.2022 09:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці та волонтери евакуювали людей із Харківської області

Поліцейські забезпечили евакуацію понад 3700 людей до безпечних місць з деокупованої території Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що протягом двох тижнів правоохоронці разом з волонтерами проводили активні евакуаційні заходи з міста Куп’янськ та селищ Куп’янськ-Вузловий й Ковшарівка. Для громадян, які не захотіли залишати свої домівки, працівники поліції разом з іноземною благодійною організацією H.U.G.S. доставили гуманітарну допомогу.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великобурлуцькому, Борівському.

Нагадаємо, в Ізюмі працює мобільний шпиталь