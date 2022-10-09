09.10.2022 09:00 Віталій Хінєвіч

Проводять операції та консультації: в Ізюмі працює мобільний шпиталь

У Харківській області розпочав роботу мобільний шпиталь, що надає медичну допомогу українцям, які пережили окупацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що шпиталь вдалося розгорнути завдяки взаємодії Міністерства охорони здоров’я України, благодійного фонду «Сумка Самарянина», Всесвітньої організації охорони здоровʼя та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Щодня російська ворожа армія бомбардує та обстрілює наші мирні міста, руйнуючи інфраструктуру України, в тому числі медичну. Завдяки співпраці МОЗ із міжнародними та місцевими партнерами нам вдалося розгорнути мобільний шпиталь, що надає медичну допомогу українцям, які пережили окупацію на Харківщині. Шпиталь забезпечений необхідним обладнання та медикаменти. З моменту відкриття вже зроблено понад 20 оперативних втручань. Близько 100 осіб приходять в шпиталь щодня. І люди, з якими я встиг поспілкуватися, задоволені відношенням та якістю меддопомоги», — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

На сьогодні у шпиталі доступні послуги денного стаціонару, а саме: діагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань (НІЗ); проведення загальної оцінки стану здоровʼя та надання послуг з репродуктивного здоров'я.

Також у мобільному госпіталі діє цілодобова служба невідкладної допомоги та надаються стаціонарні послуги. Ліжковий фонд стаціонару складається із 30 стаціонарних ліжок, з яких 6 — для інтенсивної терапії. В шпиталі передбачене надання медичної допомоги у разі невідкладних станів та під час післяопераційного ведення пацієнта.

Міністр охорони здоров’я України додав, що росія, порушуючи всі можливі конвенції, цілеспрямовано влучає в лікарні та амбулаторії, аби завдати максимальних втрат медичній системі. Однак МОЗ спільно з міжнародними партнерами та обласними військовими адміністраціями й надалі робитиме все можливе, аби відновити та відбудувати медичні заклади відповідно до кращих міжнародних стандартів.

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