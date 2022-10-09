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09.10.2022  08:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Ворог вів обстріл із мінометів та артилерії.


Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії.
 
Так, за добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. 
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА.
 
Окрім того, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.
 
на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли по  населеному пункту Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка.
 
Нагадаємо, харківські рятувальники протягом доби виконали 19 оперативних виїздів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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