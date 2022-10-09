09.10.2022 08:00 Віталій Хінєвіч
Харківські рятувальники протягом доби виконали 19 оперативних виїздів: оперативна обстановка від ДСНС
За добу з 8 по 9 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:
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7 – на ліквідацію пожеж;
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1 – на аварійно-рятувальні роботи;
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10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
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1 – інший виїзд.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
На одній з пожеж, що трапилась внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждав чоловік, 1964 року народження. Він отримав опіки верхніх кінцівок, намагаючись загасити вогонь.
Пожежа виникла у приватному двоповерховому будинку о 18:29 за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Бабаї, вул. Коцюбинського, 6. На її гасіння виїхали 3 оперативні підрозділи ДСНС з Харкова. На момент їх прибуття площа горіння складала 150 кв.м. Рятувальники подали на гасіння вогню 2 пожежні стволи та вже о 19:37 локалізували його розповсюдження. Остаточно пожежа ліквідована о 20:55.Постраждалий чоловік госпіталізований до лікувального закладу.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 633 вибухонебезпечних предметів.
Аварійно-рятувальні роботи проводились у м. Ізюм на зруйнованому військами РФ 5-типоверховому житловому будинку. Там рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Залучено 16 осіб особового складу та 3 одиниць техніки.
Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп‘янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено 64 т води.
Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.
Протягом доби у м. Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, місця гарячого харчування, доставляли гуманітарну допомогу людям, проводили відновлювальні роботи будівель і споруд.
У м. Балаклія тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вул. Івана Франка 26 та 28. Надзвичайники перекрили 550 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.
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