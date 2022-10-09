09.10.2022 08:00 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники протягом доби виконали 19 оперативних виїздів: оперативна обстановка від ДСНС

За добу з 8 по 9 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інший виїзд.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

На одній з пожеж, що трапилась внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждав чоловік, 1964 року народження. Він отримав опіки верхніх кінцівок, намагаючись загасити вогонь.

Пожежа виникла у приватному двоповерховому будинку о 18:29 за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Бабаї, вул. Коцюбинського, 6. На її гасіння виїхали 3 оперативні підрозділи ДСНС з Харкова. На момент їх прибуття площа горіння складала 150 кв.м. Рятувальники подали на гасіння вогню 2 пожежні стволи та вже о 19:37 локалізували його розповсюдження. Остаточно пожежа ліквідована о 20:55.Постраждалий чоловік госпіталізований до лікувального закладу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 633 вибухонебезпечних предметів.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у м. Ізюм на зруйнованому військами РФ 5-типоверховому житловому будинку. Там рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Залучено 16 осіб особового складу та 3 одиниць техніки.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп‘янськ та м. Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено 64 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби у м. Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, місця гарячого харчування, доставляли гуманітарну допомогу людям, проводили відновлювальні роботи будівель і споруд.

У м. Балаклія тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вул. Івана Франка 26 та 28. Надзвичайники перекрили 550 кв.м. даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.