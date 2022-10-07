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07.10.2022  21:26   Дмитро Колонєй

В Харкові зловили п'яного гонщика на проспекті (фото)

Правоохоронці Харкова затримали нетверезого водія.

Зловили п'яного водія харківські патрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 7 жовтня 2022 року до правоохоронців звернувся громадянин та поінформував про водія ВАЗа в нетверезому стані. На проспекті Героїв Харкова патрульні виявили та зупинили вказаний автомобіль.
 
Спілкуючмсь з чоловіком, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, та запропонували йому пройти відповідний огляд.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,26 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.
 
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.
 
Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, пдд, харьков
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