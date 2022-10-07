07.10.2022 21:26 Дмитро Колонєй
В Харкові зловили п'яного гонщика на проспекті (фото)
Правоохоронці Харкова затримали нетверезого водія.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 7 жовтня 2022 року до правоохоронців звернувся громадянин та поінформував про водія ВАЗа в нетверезому стані. На проспекті Героїв Харкова патрульні виявили та зупинили вказаний автомобіль.
Спілкуючмсь з чоловіком, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, та запропонували йому пройти відповідний огляд.
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,26 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 16 разів.
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.
Загалом за денну зміну патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.
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