07.10.2022 20:27 Дмитро Колонєй

Злетять ціни на продукти: на які саме та чому

Про стрибок цін на продкути та чим він обумовлений розповів експерт



Злетять ціни на продукти: на які саме та чому



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на єксперти прогнозують зростання в Україні цін на низку основних продуктів харчування.

Які саме продукти можуть злетіти у ціні

хліб, м'ясо молочка.

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук відмітив, що з початку повномасштабної війни продукти вже значно зросли у ціні і ця тенденція зберігається, зокрема у зв'язку із зростанням інфляції. Найближчим часом на українців чекає новий стрибок цін на основні продукти.

Причина стрибку цін на продукти

Підвищення цін на газ для промислових підприємств.

Інфляція

Так, експерт нагадав, що для промислових підприємств цієї осені ціни на газ зростуть із 45 до 60 гривень за кубометр. Це спричинить ланцюгову реакцію, яка негативно позначиться на гаманцях пересічних громадян у вигляді підвищення цін на продукти.

Хліб, м'ясо та молочна продукція, зростуть у ціні приблизно на 20%. Але вплив інфляції на ціни буде продовжуватися.