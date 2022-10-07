ЮНІСЕФ допоможе дітям з деокупованих територій Харківщини (відео)

07.10.2022 20:00 Дмитро Колонєй

Представники дитячого фонду вїдкриють свої пункти допомоги у звільнених містах Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, ЮНІСЕФ надаватиме психологічну допомогу дітям у деокупованих містах Харківської області. Таке рішення було прийнято в результаті зустрічі начальника ОВА Олега Синєгубова та представників ЮНІСЕФ.

Першим містом, де дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкриє пункт психологічної допомоги дітям, стане Балаклія. Згодом проєкт планують поширити також на Ізюм та Великий Бурлук.

Цього тижня уповноважені особи Фонду разом із керівництвом Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА відвідали Балаклійську громаду.

“ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет із ігровою зоною, де психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої поліклініки”, - розповів директор Департаменту Максим Хаустов.

Також у Балаклії представники Фонду оглянули пошкоджене приміщення центральної районної лікарні та пообіцяли надати нове обладнання для дитячого відділення цього закладу.

“У лікарні вже ведуться відновлювальні роботи. Медичний персонал прибрав багато приміщень, вони вивезли весь бруд, залишений росіянами. Зараз залишається тільки замінити розбиті вікна і там зможуть працювати ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення. Світло та інтернет уже є”, - додав директор Департаменту.