07.10.2022 19:37 Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали десять населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 7 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області.

За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом окупантівї.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.