06.10.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники відзначили волонтерів Червоного Хреста України

У прес-центрі “Kharkiv Media Hub” відбулась звітна нарада волонтерів Міжнародної та Харківської організації Червоного Хреста України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 6 жовтня, під час заходу рятувальниками було відзначено керівника обласної волонтерської організації Костянтина Башкірова, за плідну багаторічну співпрацю щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

Також грамотами Головного управління ДСНС були нагороджені волонтери Харківської обласної організації Червоного Хреста України Олександр Бондар та Данієла Ікім, які в цей побралися і в день святкування свого весілля прибули до прес-центру аби отримати привітання від колег та відзнаки від різних організацій.