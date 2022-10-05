Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та помешкання мирних жителів Харківщини (відео)

05.10.2022 19:59 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 5 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;

Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БпЛА. Шість із них - іранського виробництва.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, дванадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також десять інших важливих об’єктів ворога.