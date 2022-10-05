05.10.2022 20:23 Дмитро Колонєй

З центру Харкова вивозять щоденно півтори тисячі кубометрів відходів

Про це поінформували у КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» щоденний обсяг твердих побутових відходів, який вивозять з вул. Сумської та вул. Пушкінської, становить 1,4 тис. куб. м. Всього за літо звідти вивезли 38 тис. куб. м сміття.

«На маршрути у центр міста, на вулиці Сумську, Пушкінську, Університетську, Весніна та прилеглі до них, виїздять кілька екіпажів сміттєвозів. Серед них - бригада водія Віталія Усика та вантажника Олексія Нестерова. У середині березня в районі парку ім. Горького вони потрапили під обстріл. Доїхали до гаража, а коли обстріл припинився - повернулися на маршрут», - розповіли в КВПВ.