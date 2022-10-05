05.10.2022 16:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, за яким графіком харківські комунальники підключатимуть до тепла

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Стало відомо, за яким графіком харківські комунальники підключатимуть до тепла



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», складено графіки підключення до теплопостачання об'єктів соціальної сфери.

Зранку температура повітря була на рівні семи градусів тепла.

«Першими тепло отримають лікарні та пологові будинки. Поступово заповнюємо теплотраси та перевіряємо запірну арматуру. У всіх філіях тривають роботи з благоустрою територій та асфальтування завершених ділянок. Приводяться до ладу території котельних та центральних теплових пунктів», - зазначили в КП «ХТМ».