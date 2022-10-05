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05.10.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують взяти участь в онлайн-акції «Харків вдячний»

Онлайн-акція приурочена до святкування Дня захисників та захисниць України.

Харків вдячний
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у Департаменті культури запропонували привітати українських героїв листівками, віршами та творчими композиціями (музичною, вокальною або хореографічною). 
 
«Харківщина майже повністю звільнена від окупації. Але війна за свободу  та незалежність триває. Тому, як ніколи, потрібні  слова щирої подяки та підтримки воїнам, що боронять наше життя.  Ця акція -  символ нашої вдячності всім героям сьогодення. Запрошуємо дітей та юнацтво до участі», - зазначили у департаменті. 
 
Привітання необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected], після чого їх опублікують на медіаресурсах Департаменту культури у «Telegram» @prostir_kh та «Instagram» @prostir_kh. Роботи прийматимуться до 14 жовтня.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков
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