01.10.2022 10:43 Дмитро Колонєй

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: ХОВА

Ситуація на Харківщині станом на 1 жовтня 2022 року.



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Як повідояляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог продовжує тероризувати мирне населення прилеглих до кордону з країною-агресором та лінії зіткнення територій Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському – на розтяжці підірвався чоловік 39 років.

«Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ, Україна переможе!», – сказав Олег Синєгубов.