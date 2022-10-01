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01.10.2022  10:20   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці фіксують воєнні злочини у Ізюмі (фото, відео)

Харківські прокурори проводять масштабний огляд руйнувань Ізюму.

Фіксують воєнні злочини прокурори у Ізюмі: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, 30 вересня 2022 року десять груп, до складу яких входять прокурори, слідчі поліції та СБУ, провели огляд руйнувань в деокупованому Ізюмі.
 
Основна мета проведення слідчих дій — передача доказів злочинних дій російських військових до Міжнародного кримінального суду та притягнення до відповідальності окупантів.
 
Правоохоронці оглянули об‘єкти цивільної та критичної інфраструктури, житлові фонди та адміністративні будівлі. Інфраструктура м. Ізюм зруйнована більше, ніж на 70 відсотків.
 
Проведення огляду мало ризики, оскільки не всі райони міста повністю розміновано. Правоохоронці працювали разом з вибухотехніками, які забезпечували безпеку проведення слідчих дій.
 
Слідчо-прокурорськими групами проведено повуличні та поквартальні огляди міста з використанням квадрокоптерів. Також проведено огляди місцевості для фіксації рівня руйнувань з використанням GPS. 
 
Для проведення слідчих дій було залучено криміналістичні лабораторії та фахівців з інших областей.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, изюм, харьков
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