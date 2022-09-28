28.09.2022 21:37 Дмитро Колонєй

Ціни на електрику можуть злетіти: дізнайтеся коли та чому

Певне рішення енергетиків може викликати різке зростання цін на товари та послуги.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Терноград, українцям погрожує збільшення тарифу за електрику на 84% в 2023 році. Його вирішило ініціювати НЕК «Укренерго» Підвищать один з ключових тарифів в Україні – на передачу електроенергії.

Відповідний проєкт виставлено для обговорення на сайті «Укренерго». Це рішення може спричинити зростання цін на житлово-комунальні послуги. Найголовніше викличе різке зростання цін на товари та послуги.

Тариф на передачу електроенергії планується підняти на 84% – до 636,17 грн/МВт-год , на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207, 63 грн/МВт-год.

Чим пояснює підвищення тарифу на послуги «Укренерго»?

зростанням курсу долара та євро до гривні,

збільшенням аварійного запасу «Укренерго»,

зростанням витрат на капітальні інвестиції,

ціновими змінами на водопостачання та водовідведення тощо.

Нещодавно «Укренерго» вихвалялося, що лише за 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу Україна заробила перші 500 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на підготовку до опалювального сезону. Зокрема, на закупівлю вугілля, ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

Наскільки зростуть ціни?

Якщо оцінювати наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії у комплексі, це може викликати зростання цін на товари аж до 20 %. Експерти проаналізували досвід попередніх років. Тариф на передачу завжди істотно впливав на промислових виробників та інших учасників ринку.

«В умовах війни, можливим наслідком збільшення тарифу, буде зростання ціни товари та послуги більше, ніж в мирний час – до 20 %», – оцінюють експерти.