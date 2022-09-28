28.09.2022 20:57 Дмитро Колонєй

Энергетики до сих пор устраняют последствия «прилетов», - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував у ефірі всеукраїнського телмарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував, що значні пошкодження зазнали дві трансформаторні підстанції.

«Энергетики до сих пор устраняют последствия «прилетов», переключают систему энергоснабжения, чтобы подать свет в дома харьковчан. Кроме того, есть разрушения в жилом фонде. Специалисты ГСЧС устраняют аварийность домов, после чего к восстановительным работам приступят наши коммунальные службы», - повідомив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що, незважаючи на цинічні обстріли з боку рф, Харків продовжує посилено готуватися до старту опалювального сезону. Зокрема, фахівці вже розпочали ремонт ТЕЦ-3, на відновлення якої Кабінет Міністрів України виділив 70 млн грн. За словами Ігоря Терехова, роботи будуть проводитись по співфінансуванню, і в міському бюджеті на це також передбачено кошти.

«Мы работаем фактически 24 часа в сутки, чтобы, несмотря на весь ужас и все обстрелы со стороны РФ, Харьков все-таки был с теплом», - наголосив Ігор Терехов.