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28.09.2022  20:57   Дмитро Колонєй

Энергетики до сих пор устраняют последствия «прилетов», - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував у ефірі всеукраїнського телмарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував, що значні пошкодження зазнали дві трансформаторні підстанції.
 
«Энергетики до сих пор устраняют последствия «прилетов», переключают систему энергоснабжения, чтобы подать свет в дома харьковчан. Кроме того, есть разрушения в жилом фонде. Специалисты ГСЧС устраняют аварийность домов, после чего к восстановительным работам приступят наши коммунальные службы», - повідомив Ігор Терехов.
 
Також він зазначив, що, незважаючи на цинічні обстріли з боку рф, Харків продовжує посилено готуватися до старту опалювального сезону. Зокрема, фахівці вже розпочали ремонт ТЕЦ-3, на відновлення якої Кабінет Міністрів України виділив 70 млн грн. За словами Ігоря Терехова, роботи будуть проводитись по співфінансуванню, і в міському бюджеті на це також передбачено кошти.
 
«Мы работаем фактически 24 часа в сутки, чтобы, несмотря на весь ужас и все обстрелы со стороны РФ, Харьков все-таки был с теплом», - наголосив Ігор Терехов.
 
Источник:   Городской совет
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