29.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 вересня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +10°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 1 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер південний, 1 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+14°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Чим тепліше і сухіше буде цього дня, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.

Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і "затяжною".