29.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Перш ніж починати щось нове, варто розібратися з плинною течією – відповісти на повідомлення, зробити прибирання або відправитися на шопінг для поповнення запасів. Сьогодні це вийде швидше, ніж звичайно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні Тільці здатні причарувати оточуючих своєю увагою та чуйністю настільки, що ті розкриють душу і навіть посвятять у потаємне. Але й про власні інтереси забувати не варто: знайдіть час для хобі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекає успіх і зростання в кар'єрі, роботі, бізнесі, грошах. Сприятливий час розпочати здійснювати все задумане.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки обіцяють удачу в усіх починаннях – будь-то проект, що давно виношується, переговори про перехід на нову роботу, зміна іміджу або стилю життя.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Справи вдаватимуться Леву без зайвого надриву. Цілком можливо, що Львів чекає сюрприз або ж він просто отримуватиме задоволення від того, що відбувається.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Тримайте фінанси під контролем: ризиковані вкладення або покупки можуть не виправдати надій Дів. Найкращий варіант – встановити ліміт на день і не виходити за його межі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезів можуть очікувати приємні сюрпризи як у сфері бізнесу, так і торкнутися особистого життя. Так чи інакше, представники цього знака отримають те, що самі заслужили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону потрібно тримати руку на пульсі подій – розслабившись, представники цього знаку ризикують пропустити удар, ставши жертвою шахраїв чи заручником несприятливих обставин.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Безкомпромісність Стрільців провокуватиме конфлікти навколо з оточуючими. Зірки радять бути гнучкішими та дипломатичнішими. І не плутати почуття гумору із безжальною сатирою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп Козерогів наповнений флюїдами азарту та змагання. Ось чому день чудово підходить і для робітничих подвигів, і для кар'єри, і для флірту – тут Козерогу теж знадобиться його вміння випереджати конкурентів та прагнути перемоги.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолії не схильні сьогодні сидіти, склавши руки: будь-яке завдання виконуватимуть сумлінно та ретельно. Єдине «але»: вимогливість Водолія поширюватиметься і на оточуючих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби притягуватимуть до себе людей, як магніт! Все, що б вони не говорили і не робили, викликатиме пильну увагу оточуючих, причому найчастіше ця увага буде позитивною.