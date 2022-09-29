29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня 2022 року виповнюється 81-ті роковини однієї з найтрагічніших сторінок в історії ХХ століття – початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941-1943 роках.
Жертвами злочину стали понад сто тисяч людей – військовополонених і цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності і ті, хто намагався їх урятувати, українці, роми, караїми, учасники українського визвольного руху, заручники, «саботажники», порушники комендантської години, пацієнти психіатричної клініки. Розстріли в Бабиному Яру відбувалися майже щоденно понад два роки від вступу нацистів та їхніх союзників до Києва вересні 1941-го і до завершення окупації міста в листопаді 1943 року. За цей час було знищене практично все єврейське населення міста.
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Всесвітній День серця з'явився у календарі з ініціативи Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Вперше свято було організоване у 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця. До 2011 року він проводився в останню неділю вересня, потім за ним закріпили постійну дату - 29 вересня.
Мета Дня – донести до людей небезпеку серцево-судинних захворювань та необхідність профілактичних заходів щодо ішемічної хвороби серця та мозкового інсульту у всіх групах населення.
Особливо це актуально під час пандемії коронавірусу, адже COVID-19 створює ідеальний шторм для здоров'я серця. «Сердечники», що захворіли на коронавірус, входять до групи ризику серйозних ускладнень під час перебігу хвороби. З іншого боку, коронавірус може дати ускладнення на серці навіть у людей, які не мають хронічних захворювань.
Всесвітня федерація серця визначила чотири правила, яким необхідно слідувати у повсякденному житті:
Дотримуючись цих правил, можна знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
У 1547 народився Мігель де Сервантес, іспанський письменник, творець нового гумористичного роману, який занапастив лицарську романтику.
1621 – укладено Хотинську угоду, за якою Польща зобов'язалася перед Туреччиною утримувати запорізьких козаків від набігів на Крим.
1650 – у Лондоні Генрі Робінсоном було відкрито перше у світі шлюбне агентство.
1829 – у Лондоні за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Роберта Піля створено цивільну поліцію, згодом – Скотланд-Ярд.
1845 – народився Іван Карпенко-Карий, український письменник («Наймичка», «Бесталанна»).
1866 – народився Михайло Грушевський, український історик та громадський діяч, перший Президент України.
1897 – було вперше виконано танго. Це відбулося у Буенос-Айресі у театрі «Олімпо» на прем'єрі вистави «Креольський суд».
1912 – народився Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, володар «Оскара» («Дама без камелій», «Крік», «Ідентифікація жінки»).
1913 – французький льотчик Моріс Прево літаком «Deperdussin» вперше перевищив швидкість 200 км/год.
1916 - Джон Рокфеллер, засновник компанії "Стандарт Ойл", став першим у світі мільярдером.
1922 - з Петрограда вийшов "Філософський пароплав" - так здійснилася висилка з Росії з ідеологічних міркувань за кордон діячів російської науки, культури, мистецтва.
1926 – закрито та проголошено музеєм Києво-Печерська Лавра.
1938 – український письменник і бандурист Гнат Хоткевич засуджений до страти.
1941 – перші масові розстріли у Бабиному Яру у Києві. Загинуло понад 100 тисяч євреїв, росіян, українців.
1976 – народився Андрій Шевченко, український футболіст, нападник, грав у «Мілані» (Італія), «Челсі» (Англія), з 2009 року був нападником «Динамо» (Київ), капітаном збірної України. Завершив футбольну кар'єру після Євро-2012. Протягом 2016—2021 років — головний тренер національної збірної України.
1988 – Нобелівську премію миру присуджено миротворчим силам ООН.
29 вересня 1780 року на урочистостях, присвячених відкриттю Харківського намісництва, на Університетській гірці було влаштовано народне гуляння з ілюмінацією та феєрверком, а також театральну виставу – першу в Харкові.
Іменини відзначають: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Ісаакій, Людмила, Сергій.
Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
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