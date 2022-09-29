29.09.2022 07:30 Рита Парфенова

29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру

29 вересня 2022 року виповнюється 81-ті роковини однієї з найтрагічніших сторінок в історії ХХ століття – початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941-1943 роках.

Жертвами злочину стали понад сто тисяч людей – військовополонених і цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності і ті, хто намагався їх урятувати, українці, роми, караїми, учасники українського визвольного руху, заручники, «саботажники», порушники комендантської години, пацієнти психіатричної клініки. Розстріли в Бабиному Яру відбувалися майже щоденно понад два роки від вступу нацистів та їхніх союзників до Києва вересні 1941-го і до завершення окупації міста в листопаді 1943 року. За цей час було знищене практично все єврейське населення міста.

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Всесвітній День серця з'явився у календарі з ініціативи Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).



Вперше свято було організоване у 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця. До 2011 року він проводився в останню неділю вересня, потім за ним закріпили постійну дату - 29 вересня.



Мета Дня – донести до людей небезпеку серцево-судинних захворювань та необхідність профілактичних заходів щодо ішемічної хвороби серця та мозкового інсульту у всіх групах населення.



Особливо це актуально під час пандемії коронавірусу, адже COVID-19 створює ідеальний шторм для здоров'я серця. «Сердечники», що захворіли на коронавірус, входять до групи ризику серйозних ускладнень під час перебігу хвороби. З іншого боку, коронавірус може дати ускладнення на серці навіть у людей, які не мають хронічних захворювань.



Всесвітня федерація серця визначила чотири правила, яким необхідно слідувати у повсякденному житті:

Відмовтеся від шкідливих звичок. Насамперед це куріння та алкоголь.

Дотримуйтесь принципів здорового харчування. Ваш раціон повинен містити овочі та фрукти. Уникайте жирної, смаженої та висококалорійної їжі.

Займайтеся спортом. Або хоч би підтримуйте фізичну активність. Для профілактики серцево-судинних захворювань достатньо 2,5 години будь-якої рухової активності на тиждень.

Контролюйте артеріальний тиск. Періодично змінюйте тиск у медичних закладах, а за потреби придбайте домашній тонометр.

Дотримуючись цих правил, можна знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Також цього дня

У 1547 народився Мігель де Сервантес, іспанський письменник, творець нового гумористичного роману, який занапастив лицарську романтику.



1621 – укладено Хотинську угоду, за якою Польща зобов'язалася перед Туреччиною утримувати запорізьких козаків від набігів на Крим.



1650 – у Лондоні Генрі Робінсоном було відкрито перше у світі шлюбне агентство.



1829 – у Лондоні за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Роберта Піля створено цивільну поліцію, згодом – Скотланд-Ярд.



1845 – народився Іван Карпенко-Карий, український письменник («Наймичка», «Бесталанна»).



1866 – народився Михайло Грушевський, український історик та громадський діяч, перший Президент України.



1897 – було вперше виконано танго. Це відбулося у Буенос-Айресі у театрі «Олімпо» на прем'єрі вистави «Креольський суд».



1912 – народився Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, володар «Оскара» («Дама без камелій», «Крік», «Ідентифікація жінки»).



1913 – французький льотчик Моріс Прево літаком «Deperdussin» вперше перевищив швидкість 200 км/год.



1916 - Джон Рокфеллер, засновник компанії "Стандарт Ойл", став першим у світі мільярдером.



1922 - з Петрограда вийшов "Філософський пароплав" - так здійснилася висилка з Росії з ідеологічних міркувань за кордон діячів російської науки, культури, мистецтва.



1926 – закрито та проголошено музеєм Києво-Печерська Лавра.



1938 – український письменник і бандурист Гнат Хоткевич засуджений до страти.



1941 – перші масові розстріли у Бабиному Яру у Києві. Загинуло понад 100 тисяч євреїв, росіян, українців.



1976 – народився Андрій Шевченко, український футболіст, нападник, грав у «Мілані» (Італія), «Челсі» (Англія), з 2009 року був нападником «Динамо» (Київ), капітаном збірної України. Завершив футбольну кар'єру після Євро-2012. Протягом 2016—2021 років — головний тренер національної збірної України.



1988 – Нобелівську премію миру присуджено миротворчим силам ООН.

В Харкові...

29 вересня 1780 року на урочистостях, присвячених відкриттю Харківського намісництва, на Університетській гірці було влаштовано народне гуляння з ілюмінацією та феєрверком, а також театральну виставу – першу в Харкові.



Іменини відзначають: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Ісаакій, Людмила, Сергій.