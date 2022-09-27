27.09.2022 20:23 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік став посадовцем при окупантах (фото)

Колаборанту повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Козача Лопань російська армія утворила незаконний правоохоронний орган — «Народну міліцію».

33-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» псевдоміліції.

Серед функцій колаборанта було прийняття на службу інших осіб, організація діяльності працівників, підписання та погодження незаконних службових документів.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про повідомлення про підозру іншим колаборантам, які співпрацювали з окупантами та працювали у так званій «Народній міліції смт Козача Лопань».

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.